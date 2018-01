César Valenzuela sueña con volver a jugar con Soteldo

Universidad de Chile ya maneja una opción alternativa en caso de que la operación por César Pinares se caiga.

Se trata del volante de Huachipato, César Valenzuela, quien aseguró que tiene aspiraciones para aterrizar en el plantel que dirige Ángel Guillermo Hoyos.

En conversación con As Chile, el jugador de 25 años reconoció que "a uno siempre le gustaría jugar en un equipo grande, ojalá se pueda dar, sino feliz de seguir en Huachipato".

Valenzuela se ilusiona con reencontrarse con Yeferson Soteldo, con quien compartió camarín en el conjunto de la usina.

"Tengo una buena relación con él, somos muy cercanos. Sería lindo volver a jugar con Soteldo, es un jugador con muchas habilidades y nos complementamos siempre bien en la cancha", manifestó.

Sobre el interés de la U, el volante advirtió que "mi representante me ha dicho algo, pero no hay nada concreto ni formal todavía. No sé si entre clubes hablarán, porque la directiva no me ha comentado nada".

"No me pongo plazo para definirlo, todavía hay tiempo antes de que empiece el campeonato", finalizó.