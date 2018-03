César Valenzuela: "En Europa sentía que no generaba nada"

Colo Colo intentará dejar atrás la caída ante Atlético Nacional y buscará sumar de a tres este sábado en el Torneo Nacional, cuando reciba a Huachipato a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.



Los albos, que vienen de una derrota ante Palestino y un empate ante O'Higgins, podrán contar con César Pinares, quien ya recibió el CTI por parte de la FIFA y quedó habilitado para hacer su debut oficial.



Por la otra vereda, César Valenzuela amenaza a los albos y manifiesta sus ganas de que el Cacique salga a atacar para que le dejen espacios en la contra. "Ojalá Colo Colo nos salga a buscar, eso nos favorece, porque tenemos un equipo rápido", dijo en conversación con El Mercurio.



Además, el volante repasó su experiencia por Europa, cuando emigró con apenas 18 años al Udinese: "No sé si fue un error irme tan chico, porque hubo casos que resultaron como Luis Jiménez y el "Pájaro" Valdés. Yo soy autocrítico y no aproveché la oportunidad, no dimensioné dónde estaba, me faltó madurez".



"Fue culpa mía volver tan rápido, aunque me sentí un poco engañado, porque las filiales jugaban en torneos casi amateur, pero no es excusa. Allá sentía que no generaba nada, me sentía desaparecido. Por eso, aunque me quedaba un año de contrato, pedí que me dejaran libre para volver a Chile", agregó.