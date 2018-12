Cesar Pinares: 'Veré cuál es la mejor opción para mi futuro'

Durante esta semana,Cesar Pinares fue notificado por Colo Colo que no continuará vistiendo la camiseta alba. El jugador fue uno de los fichajes más llamativos a comienzos de este año y no cumplió con las expectativas de la dirigencia.

En diálogo con La Tercera, Pinares aseguró que notaba poco interés por parte de los directivos albos sobre su continuidad, la cual asegura que no fue la que esperaba.

"Nunca tuve el respaldo del nuevo directorio, solo Mosa me bancó desde principio a fin. Tengo muchas sensaciones. Y la continuidad que tuve, que fueron cuatro partidos, me llevó a ser llamado a la Selección. No creo que haya estado tan equivocado el técnico de la Selección".

Además, dejó entrever que está dispuesto a escuchar ofertas del fútbol chileno, y consultado sobre un eventual acercamiento con Universidad de Chile, Pinares no lo descarta. "Yo soy profesional y, por lo tanto, oferta que me llegue desde cualquier equipo yo la analizaré y veré cuál es la mejor opción para mi futuro".

Cesar Pinares se suma a la salida de Gonzalo Fierro y Lucas Barrios del cuadro colocolino para la próxima temporada.