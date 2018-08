César Pinares: "No sé si estoy en deuda, pero tengo que seguir subiendo mi nivel"

Colo Colo no contará con cinco de sus titulares para el duelo de este domingo ante Deportes Iquique en Calama.



Uno de los que está llamados a ponerse la camiseta y liderar el equipo es César Pinares. El volante reemplazará a Jorge Valdivia en la creación y tiene la gran oportunidad de demostrar sus cualidades.



Al ser consultado de si se siente al debe con su nivel exhibido en el Cacique, Pinares señaló: "No sé si estoy en deuda, pero tengo que seguir subiendo mi nivel para poder sumar minutos y poder pelear una camiseta, que es para lo que vine acá".



"Siempre puedo dar un poco más y yo creo que el tema de la continuidad es algo que te lleva también a eso. Obviamente acá me ha costado el doble", agregó.







El formado en los albos es consciente de las críticas y espera retomar el juego que lo llevó a ser catalogado como una de las joyas el fútbol chileno. "Trato de subir mi rendimiento día a día y ser una solución y un aporte (...) Yo personalmente soy bien autocrítico, así que trato siempre de dar un poco más para poder volver al nivel que mostré en Unión Española".



Por último, se molestó ante la pregunta de los periodistas respecto al recambio en el equipo. "Quizás le están metiendo mucha presión a los jugadores que pueden jugar como alternativa. Están rayando mucho la cancha con los que son y los que no son. Este es un equipo, es un plantel y creo que le están metiendo mucha presión", concluyó.