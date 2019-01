Cesar Pinares fue oficializado como refuerzo en Universidad Católica

Cesar Pinares fue presentado como refuerzo de Universidad Católica para la próxima temporada, tras su paso por Colo Colo.

El nuevo jugador cruzado aseguró que tras su paso por el cuadro albo, realizó un análisis para ver en qué había fallado. "Hacía una autocrítica toda la semana y gran parte de esa me la guardo para mí. Ustedes podrán hacer su análisis. Si pudiera decir algo es que tendría que estar aquí un poco más tranquilo, no apresurarme para hacer todas las cosas de una".

Además, sobre su intención de retornar a la selección chilena aseguró que espera que su rendimiento lo lleve nuevamente a vestir la "Roja". "Es un lindo desafío querer ir a la selección y como todo jugador chileno me gustaría estar ahí pero vamos paso a paso. No me voy a apurar en decirte que estaré allá. Que mi rendimiento hable por sí solo".

Además el gerente deportivo del club, José María Buljubasich se refirió a la posibilidad del retorno de Jeisson Vargas a la institución. "Las conversaciones que se están haciendo es que Jeisson juegue con nosotros. El jugador tiene las puertas abiertas del club para que vuelva y esas son las conversaciones que estamos teniendo".

Los cruzados juegan el día sábado ante Colo Colo a las 12:00 horas en el estadio Sausalito por el Torneo de Verano Fox Sports.