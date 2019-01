César Pinares en su llegada a la UC: 'El bicampeonato no es imposible'

César Pinares fue presentado este viernes como cuarto refuerzo de la UC, y el volante adelantó su gran sueño con los cruzados.

"Estoy muy contento, con una ilusión tremenda de lograr los objetivos que el club se propone. Quiero tener el mejor rendimiento posible. Los refuerzos vamos a pelear por un puesto y queremos ser un aporte al equipo. El bicampeonato no es imposible", dijo el zurdo.

Respecto a sus primeros días en San Carlos de Apoquindo, el ex Unión Española apuntó que "he hablado muy poco con Quinteros, porque hemos estado preparando el partido del sábado. No me desacomoda el esquema y no tengo problema para jugar en ninguno de los puestos de ataque. Es un lindo desafío".

Al ser consultado de su paso por Colo Colo, el jugador aseguró que "hice autocrítica todas las semanas, algunas cosas me las guardo. Salí con la conciencia tranquila, cuando entrené y jugué di lo mejor de mí. Siempre fui profesional. Ya di vuelta la página y empiezo un nuevo ciclo en la UC".

Por último, Pinares ratificó su deseo de regresar a la Roja. "Como todo jugador chileno quiero estar en la selección, pero hay que ir paso a paso. Quiero que mi rendimiento hable por sí solo. Necesito estar bien preparado para poder volver a la selección", indicó.