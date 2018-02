César Pinares aún no recibe el CTI provisorio para jugar por Colo Colo

El debut de César Pinares en Colo Colo sigue aplazándose a falta de que el jugador reciba el CTI provisorio por parte de la FIFA.



El volante no salió de buena manera del Sharjah FC y llevó su caso a la máxima entidad del fútbol, por lo que debe esperar por un permiso especial para poder defender al Cacique de manera oficial.



Cabe recordar que el CTI le llega directo a Pinares y no lo recibe Colo Colo, ya que es el ex Unión Española quien está en litigio con el club árabe y el que llevó el caso a la FIFA.



Según información de ADN Deportes, desde Macul esperan que este viernes lleguen los papeles y hasta el momento es duda para enfrentar a O'Higgins en el Monumental.