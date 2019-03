César Menotti critica a la Selección de Argentina: 'El problema es como se jugó'

El nuevo jefe de las selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), César Luis Menotti, hizo una evaluación de los últimos partidos amistosos del equipo adulto que comanda el entrenador Lionel Scaloni y dijo que "siempre estoy preocupado".

El ex campeón mundial como director técnico en 1978 aseguró que en el primer partido "La caída con Venezuela no es el problema. El problema es cómo se jugó y cómo se perdió. La verdad no sé lo que se pretendió hacer".

Menotti continuó su evaluación de la gira europea y destaca que "contra Marruecos, por lo menos desde el fondo con una línea de cuatro firme y bien parada, hubo un principio de orden que le permitió al equipo estar un poco más seguro".

En diálogo con Diario Popular el jefe técnico de la Albiceleste recordó que "si un día juega uno, mañana otro, pasado mañana otro y así en todos los partidos, no puede haber crecimiento. Es realmente imposible".

Menotti aprovechó de aconsejar a Scaloni y manifestó que "esta etapa de cambios y más cambios ya tendría que detenerse. El técnico tiene la necesidad de ir armando su equipo, de contar con sus jugadores para después resolver lo que falta, que no es poco".

Al finalizar, el histórico entrenador trasandino criticó al extécnico de Argentina: "lo de Sampaoli en el Mundial en el plano del fútbol ni hace falta agregar nada. Quedó todo a la vista. Ahora su conducción fue muy deficitaria. Un desastre".