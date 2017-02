César Farías acusó "insultos racistas" contra The Strongest en Santa Laura

Un favorable resultado rescató The Strongest ante Unión Española por la ida de la Copa Libertadores, sin embargo, su técnico estuvo lejos de estar contento tras el cotejo.

"No comparto los insultos racistas que recibieron los jugadores de The Strongest. No entiendo ese gesto de tirarle monedas y todas las brutalidades que escuché", señaló el exentrenador de la selección de Venezuela.

El estratega analizó el duelo y señaló que "nos vamos con un sensación de amargura. Teníamos el triunfo en el bolsillo y en el minuto 93 recibimos el gol. Eso nos deja fastidiados a todos. Los últimos minutos regalamos la pelota".

Ante la revancha en el Hernando Siles, precisó que "de locales somos un equipo muy fuerte, pero Unión Española no nos regalará nada en La Paz. Es un equipo con mucho ímpetu y eso lo demostró hoy en la forma en que nos empató el partido".