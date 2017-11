César Deischler dirigirá el duelo entre Wanderers y la U

Luego de las polémicas surgidas durante su último encuentro, se pensó que César Deischler no estaría dirigiendo algún encuentro de la duodécima fecha del Transición. Sin embargo, su presencia quedó confirmada para el encuentro de Wanderers ante la U, que abrirá la jornada sabatina.



Por otro lado, Roberto Tobar fue el seleccionado para impartir justicia en el choque más atractivo entre Colo Colo y Unión Española.



En tanto, Cristián Andaur dirigirá el cotejo de Universidad Católica contra San Luis en San Carlos de Apoquindo.



Así quedaron distribuidos los árbitros:



Universidad de Concepción vs Palestino: Julio Bascuñán

Santiago Wanderers vs Universidad de Chile: César Deischler

Huachipato vs Everton: Eduardo Gamboa

Audax Italiano vs Curicó Unido: Felipe González

Universidad Católica vs San Luis: Cristián Andaur

Deportes Iquique vs O'Higgins: Patricio Polic

Deportes Temuco vs Deportes Antofagasta: Jorge Osorio

Colo Colo vs Unión Española: Roberto Tobar.