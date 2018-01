César Cortés anuncia su partida de Santiago Wanderers

El descenso de Santiago Wanderers sigue dejando coletazos en el club y tras el anuncio de que cinco jugadores no seguirán en Valparaíso, César Cortés informó que abandona la institución.



"Quiero dar las gracias a mis compañeros, a este excelente cuerpo técnico y a Santiago Wanderers por la oportunidad de defender su colores y anunciar que lamentablemente no seguiré con ellos", escribió el delantero en un comunicado.



"Sé que más temprano que tarde Valparaíso y el club estará en los lugares que merece. Me llevo los mejores recuerdos de su hinchada", agregó el jugador de 34 años.

Quiero dar las gracias... pic.twitter.com/MueeVqkN8j — Cesar cortes pinto (@Chestercortes7) January 9, 2018