César Benítez: "Cualquier jugador en el mundo conoce la grandeza de Colo Colo"

El lateral paraguayo, César Benítez, se refirió al interés que tiene Colo Colo en ficharlo de cara al segundo semestre del campeonato nacional y la segunda ronda de la Copa Libertadores.

En una conversación exclusiva con ADN Deportes, Benítez admitió que "me siento muy privilegiado que un club como Colo Colo se haya interesado en mi nombre".

"Estoy muy entusiasmado sólo por el hecho de que haya un interés, de ahí a que se concrete es otro tema", aclaró.

Sobre sus referencias sobre el Cacique, el lateral de 28 años aseguró que "cualquier jugador en el mundo conoce la grandeza de Colo Colo, la presión que debe tener uno vistiendo esa camiseta".

Además, relató su experiencia de ver jugar en Brasil a Jorge Valdivia y Lucas Barrios. "Tener como compañeros ese nivel de jugadores sería algo maravilloso y para Colo Colo es un privilegio contar con ellos", destacó.

Benítez también narró una particular experiencia con la Pantera en su preparación al Mundial de Sudáfrica 2010: "No creo que él me conozca, pero cuando él estaba en la selección, nosotros estábamos haciendo de sparring como sub 20".

"Yo le vi jugar en todos los clubes donde estuvo, es un tremendo jugador", concluyó.

Benítez debutó como profesional el 2010 con la camiseta de Cerro Porteño. El 2016 fue fichado por Coritiba, con un breve paso en Olimpia en 2017. Ha sido citado a la selección paraguaya, donde ha sumado minutos en amistosos.