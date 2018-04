Cecilia Pérez y despido de Hoyos: "Era un verdadero profeta del fútbol"

La ministra Secretaria de Gobierno, Cecilia Pérez, es reconocida hincha de Universidad de Chile, por lo cual tuvo su postura con respecto a la salida de Ángel Guillermo Hoyos y la debacle vivida ante Cruzeiro en Copa Libertadores.



"El sentimiento no es rabia, ni indignación. Es tristeza, porque no es un partido donde uno dice que en este fuimos goleados, son tres partidos donde no se logra entender qué pasó. Con Colo Colo fue una humillación, el equipo no jugó a nada. Con Calera, incomprensible y lo de ayer que uno pensaba que algo se podía lograr, tampoco se entiende", expresó.



Pérez apuntó a que el responsable de lo ocurrido era el técnico argentino, puesto que si bien "tenía muchas virtudes, entre esas la de la palabra porque era un verdadero profeta del fútbol; nunca había una autocrítica, todo positivo, pero no existía una respuesta hacia el juego de la U, hacia los periodistas y menos a los hinchas".



La autoridad respaldó la decisión del presidente de Azul Azul, Carlos Heller, pero habló acerca del problema a nivel de entrenadores que afecta al fútbol chileno.



"Tiene que haber una preocupación mayor. No hay cantera de técnicos, son los mismos que se les desvincula. Buscamos a los mismos (…). Estamos en la lógica de contentarnos con el mal menor", cerró.