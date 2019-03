CDF liberará por tres días su señal HD

Desde este jueves 21 a las 00:00 horas al sábado 23 de marzo CDF abrirá su señal HD para disfrutar un fin de semana cargado de fútbol, con partidos de la Copa Conmebol Sudamericana, amistosos FIFA, incluido el duelo de Chile vs. México y la Supercopa nacional.

"Nuestro objetivo es que los amantes del fútbol puedan disfrutar de la experiencia, atributos y contenidos exclusivos de CDF HD con la mejor tecnología. Estimamos que dos de cada tres hogares en Chile, suscritos a la TV de pago, podrán disfrutar de este beneficio", señala Gustavo Minaker, SVP Comercial y de Distribución para Turner Latam.

Las transmisiones de partidos en vivo comenzarán este jueves 21 de marzo desde las 19:00 horas con el duelo de regreso de la presente Copa Conmebol Sudamericana el que protagonizarán Antofagasta vs. Fluminense desde el Estadio Regional Calvo Bascuñán.

Para el viernes a partir de las 16:45 horas, CDF HD transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Venezuela, el que marcará el regreso del capitán argentino Lionel Messi a la selección trasandina. Desde las 21:00 horas se emitirá el duelo entre Perú vs. Paraguay, el cual tiene como interés el debut de Eduardo Berizzo en el banco guaraní. A las 22:00 horas CDF Básico y Premium estarán transmitiendo la previa en directo desde San Diego, California, a cargo de Aldo Shiappacasse y Claudio Palma y partir de las 23:00 horas comienzan las transmisiones de México vs. Chile, el que podrá ser vista en las tres señales de CDF (Básica, Premium y HD).

El sábado el fútbol no para y transmitirán la final de la SuperCopa que disputa la Universidad Católica vs. Palestino, a partir de las 17:00 horas.

EL CONTENIDO HD LIBERADO

Jueves 21 de marzo - Copa Conmebol Sudamericana.

* Deportes Antofagasta (CHI) vs. Fluminense (BRA) a las 19:00 horas (CDF HD y Estadio CDF)

* Rionegro Águilas (COL) vs. Oriente Petrolero (BOL) a las 21:20 horas (CDF HD y Estadio CDF)

* Montevideo Wanderers (URU) vs. Sport Huancayo (PER) a las 23:30 horas (CDF HD y Estadio CDF)

Viernes 22 de marzo – Fecha FIFA

* Argentina vs. Venezuela a las 16:45 horas (CDF HD)

* Perú vs. Paraguay a las 21:00 horas (CDF HD)

* México vs. Chile a las 23:00 horas (CDF HD)

Sábado 23 de marzo – SuperCopa

Universidad Católica vs. Palestino a partir de las 17 horas (CDF Premium- HD y Estadio CDF