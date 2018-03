"Catuto" Rebolledo y duelo ante Colo Colo: "Es un partido bastante difícil. Tienen un gran equipo"

Universidad Católica ya se encuentra de lleno pensando en el duelo ante Colo Colo de este fin de semana, donde contará con la gran opción de acrecentar su invicto que lo tiene como único líder del Campeonato Nacional.

Y uno de los valores cruzados que habló antes del cotejo ante los albos fue Raimundo Rebolledo, volante que no había tenido muchos minutos al mando de Beñat San José, pero que cumplió un gran cotejo en el último duelo de los de la Franja ante Unión Española.

"Me tocó ser titular ante Unión, lo hice bastante bien y lo principal fue es que pude aportar al equipo y sumamos de a tres. Venimos en una racha bastante positiva, ganando todos los partidos y creo que en lo personal me he sentido satisfecho con mi trabajo y ojalá lo pueda repetir ante Colo Colo", comenzó diciendo el volante.

Consultado sobre como preparan el duelo ante Colo Colo, el jugador cruzado sostuvo que "es un partido bastante difícil ante ellos ya que tienen un gran equipo, pero ya estamos entrenando para poder ganarlo, que es lo único que nos interesa en este momento".

"Colo Colo tiene un mediocampo bastante fuerte y de mucha experiencia, pero también lo tienen en la delantera y en el costado. Es un equipo que puede complicar a cualquiera", agregó sobre los albos.

Finalmente, Rebolledo se refirió a su particular apodo de "catuto" por el que se hizo conocido en el balompié nacional.

"Me dicen catuto porque mi hermano no sabía decir Reimundo y me decía así. No tiene nada que ver pero desde ese entonces todos me llaman así", finalizó entre risas.