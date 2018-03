Caszely y polémica de Bravo con la Roja: "Si yo fuera el técnico no lo llamo más"

A raíz de la polémica entre Claudio Bravo y la ANFP, Carlos Caszely cuestionó la determinación del capitán de la Roja, afirmando de paso que si él fuese el estratega del elenco nacional, no volvería a contar con el meta de Manchester City.



En conversación con Los Tenores, el Chino aseveró que "si soy técnico no lo llamo más. Cualquier jugador que no venga a la selección le digo 'muchas gracias, vendrán otros'".



Caszely consideró que en varias ocasiones los jugadores se pasan de revoluciones en cuanto a analizar la importancia que tienen en los equipos, por lo que lo que les hace falta a los futbolistas es conocer diversas realidades.



"Por eso es bueno poner los pies sobre la tierra, el jugado siempre vive en una burbuja. Uno tiene que estar relacionándose con otra gente, con todos para ir adquiriendo otras experiencias. Ninguno de los chicos hemos renegado de Juan Pinto Durán, que puede tener problemas, los jugadores empiezan a creerse más de lo normal", señaló.



Por otro lado, el rey del metro cuadrado ve difícil que las confianzas dentro del elenco nacional se recompongan tras la polémica de Bravo, además de que espera que Reinaldo Rueda dé algún juicio sobre lo ocurrido.