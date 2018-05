Castillo y su expulsión: "Pido disculpa a todos, sobre todo al equipo y al cuerpo técnico"

A propósito de su expulsión durante el amistoso ante Rumania, el delantero de la selección chilena, Nicolás Castillo, ofreció sus disculpas al plantel y al staff de Reinaldo Rueda por la acción de la cual fue protagonista.



Por medio de Instagram, el nuevo ariete del Benfica expresó que se enfocará para poder resolver ese tipo de incidentes.



"Me equivoqué, sí. Pido disculpa a todos sobre todo al equipo y al cuerpo técnico. No es mi primera ni será mi última expulsión, intentaré y trabajaré el triple para que no vuelva a pasar. Lo único que me queda es bajar la cabeza, escuchar las críticas y seguir trabajando", manifestó.



Castillo ha sido uno de los más cuestionados, producto de la cartulina colorada que vivió en el encuentro.