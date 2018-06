Castillo: "Nos hubiese gustado que nos llamaran a la adulta después del Mundial Sub 20 de Turquía"

Una crítica a los procesos anteriores realizó el delantero chileno del Benfica, Nicolás Castillo, con respecto al renombrado recambio que está atravesando la Roja. A su juicio, el proceso debió llevarse a cabo hace más tiempo atrás y no en estos instantes, considerando el nivel en el que estaban varios seleccionados juveniles.



"Nos hubiese gustado que nos llamaran a la adulta después del Mundial Sub 20 de Turquía (2013). Son cosas que uno no puede manejar, porque quien toma la decisión es otra gente. Estábamos en el mejor momento", dijo.



El formado en la UC consideró que tendrían que haber sido mayores las oportunidades para esa generación, lo que hubiese evitado que el proceso se esté dando en la actualidad y con retraso.



"Habíamos llegado a cuartos de final de un Mundial. Deberíamos haber tenido alguna oportunidad y quizás el recambio no lo estaríamos haciendo ahora, sino antes. Son cosas que pasan. Yo y mis compañeros estamos muy tranquilos de lo que hemos hecho en todo este tiempo. Hay que seguir para adelante", sostuvo.