Castillo confesó su gran sueño: "Siempre he querido jugar la Champions League"

AS Chile

Nicolás Castillo habló este domingo sobre su adaptación a Benfica, su nuevo club. El ex delantero de Pumas afirmó que fue bien recibido y que ya tiene ganas de empezar a jugar.

En una entrevista que dio al sitio web del cuadro portugués, contó detalles: "Los entrenamientos son muy fuertes, me estoy adaptando para responder a lo que esperan de mí. Me siento muy feliz y cómodo. Todos en el club me recibieron bastante bien. Me siento feliz".

"Es un grupo increíble. El estadio es muy bonito, en el que ya pude comenzar a entrenar. De a poco voy conociendo a mis compañeros y estoy trabajando la parte física, que es lo importante", agregó.

El delantero, además, se refirió a sus expectativas en el país europeo: "Lo que me propongo hacer, siempre que voy a un club, es dar todo. Quiero ganar el mayor número posible de partidos, clasificar para la Liga de Campeones, que es el objetivo más próximo y hacer una buena temporada", expresó.

"Me gustaría mucho jugar esa competición (Liga de Campeones). Es lo que siempre quise. Ya me contaron sobre la forma como se vive la Champions aquí en el estadio. Los hinchas nos apoyan mucho y deseo jugar esos partidos", cerró.