Cássio se lesiona y es duda para enfrentar a Colo Colo

Corinthians derrotó por la cuenta mínima a Paraná en el Brasileirao en la previa del duelo copero ante Colo Colo en Sao Paulo.



El portero y capitán del "Timao", Cássio Ramos, abandonó el partido lesionado por un golpe en la cadera y es duda para enfrentar a los albos el próximo miércoles.



"Me pegué en un costado de la cadera. A pesar de su buena calidad, nuestra cancha es muy dura y tuve un golpe fuerte. Vamos a tratar de estar ante Colo Colo. Creo que mañana el dolor va a aumentar, pero trataremos de estar bien para el miércoles", dijo el meta a Lance tras el partido.



No obstante, Walter, suplente de Cássio, apostó por la recuperación de su compañero: "Creo que va a estar bien, fue sólo un golpe, pero si me necesita el equipo tengo que estar listo".

El partido, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará el próximo miércoles a las 21:45 hora chilena en el Arena Corinthians.