Casale tras ganar el Dakar: "Este Ignacio es muy distinto al del 2014"

Ignacio Casale conversó con Tiempo de Juego en ADN, en donde reveló cuáles fueron las claves para lograr su segundo Dakar.



En el diálogo, el piloto expresó que esta prueba se la tomó con más placer y que el entrenamiento que llevó a cabo fue mucho más preciso que el anterior.



"Partí el Dakar diciendo que lo iba a ir a pasar bien, a disfrutar de la competencia y así fue como lo sentí, como en Chile. En ningún momento tuve presión, no pasé susto y no cometí errores. No tuve ningún susto porque iba tan conectado con la navegación que sabía lo que venía por delante", dijo.



El ganador manifestó que "este Casale es muy distinto al que ganó el año pasado, este le hubiera metido una hora más de ventaja que el de 2014, por mejor físico, preparación, moto…ese fue el secreto del porqué me quedé con el Dakar".



Ahora, el piloto dijo que pensará cuáles serán sus futuros objetivos, aunque señaló que "esperemos que quede Ignacio Casale para rato".