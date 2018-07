Carolina Rodríguez: "Si no hubiese pasado todo lo que viví, no sería campeona mundial"

La boxeadora nacional Carolina "Krespita" Rodríguez se refirió por primera vez al episodio que la vincula al narcotráfico y que le valió estar 11 meses presa en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, hace 10 años.

En conversación con Las Últimas Noticias, la púgil chilena reconoció que "me mandé una embarrada que pagué, porque al final nada llegó a destino y aprendí".

"Creo que si yo no hubiese pasado por todo lo que viví, no sería campeona mundial. Siempre me acordaba de las cosas malas y decía yo voy a luchar", añadió.

Krespita admitió que en esa época se encontraba acorralada por las deudas y aceptó la oferta de pasar sustancias ilícitas a España. En el aeropuerto de Santa Cruz la descubrieron con cuatro kilos de cocaína adosada al cuerpo.





"Debía siete millones, quería seguir compitiendo, pero me cerraban las puertas. Tenía 23, era pendeja, había discutido con mi mamá, mi familia estaba separada hace rato, me sentía sola en este mundo y bueno, tomé la decisión", confesó.

La boxeadora narró que "hace un par de años me empecé a reír de la situación, porque de repente me pesa y después saco lo bueno, porque me dio coraje para hacer un montón de cosas, de atreverme".

"Cuando salí, dije estoy afuera y Dios me dio otra oportunidad, no la voy a desaprovechar. Y me tiré de cabeza a hacer las cosas bien", subrayó.

Rodríguez señala que el episodio "me sigue costando en lo deportivo, porque hay poco auspicio, pero la diferencia es que manejo mis tiempos, soy una mamá privilegiada porque veo a Megan (su hija)".