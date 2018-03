Carlos Villanueva y su regreso a Chile: "Volveré a Audax en un año más o dos"

Carlos Villanueva está de regreso en el país, aunque solo para recuperarse de una contractura muscular.



El volante del Al-Ittihad se encuentra entrenando con Audax Italiano, donde avisó que retornará en un corto plazo. "Renové por dos años y estoy muy cómodo en el equipo, pero deben tener paciencia porque voy a volver a Audax en un año más o en dos. Tengo cuerda para rato y la idea es volver de buena forma", dijo en la página oficial de los itálicos.



El "Piña" no esquivó ningún tema y se refirió a su paso por la Roja: "Estuve un año siendo parte de todas las citaciones con (Marcelo) Bielsa, pero solo jugué 70 minutos. Me hubiera gustado estar en el proceso exitoso".



No obstante, el pupilo de José Luis Sierra reconoció que "tomé decisiones que me alejaron de poder pelear un puesto y no me arrepiento, porque estoy muy conforme con la forma en que he vivido mi carrera".



Por último, aseguró que haber emigrado al Medio Oriente lo alejó de las convocatorias. "Opté por irme a Emiratos Árabes y comenzó mi periodo fuera del país, pero tomé esa decisión, porque si me quedaba en Chile nadie me aseguraba un puesto", concluyó.