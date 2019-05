Carlos Villanueva: 'Estaría volviendo a Chile en junio del próximo año'

Se acaba el primer semestre y se viene una nueva edición del mercado de pases, donde el nombre de Carlos Villanueva siempre aparece como opción de llegar a algún equipo chileno. "El Piña" cumplió su tercera temporada en el Al Itihhad, equipo de Arabia Saudita que dirige José Luis Sierra.

Villanueva estuvo presente en 28 partidos del último campeonato, en los cuales 25 fue titular anotando 4 goles. En conversación con ADN, el ex jugador de Audax Italiano se refirió a su situación contractual manifestando que, "Me queda un año de contrato, por el momento yo estaría volviendo este último año allá y lo estaría cumpliendo, pero el fútbol en Arabia Saudita, el mercado no es tan estable entonces puede que el club decida que quiere contratar a un nuevo extranjero y yo tendría que volver a Chile por ahora, pero en un comienzo yo cumpliría el año y ya definitivamente yo estaría volviendo a Chile en junio del próximo año".

Además agregó que "Obviamente yo tengo a Audax Italiano siempre en mente porque es la institución donde me siento bien identificado y me gustaría volver ahí pero eso se ve en el camino, todavía falta un año, siempre han existido conversaciones, cada seis meses o cada temporada me pongo en contacto con ellos y siempre me están preguntado si quiero volver, por eso yo creo que sería la prioridad pero tú sabes cómo es el futbol, uno nunca sabe", manifestó el volante quién en 2013 vistiera la camiseta de Universidad Católica.

Habrá que espera para el regreso del jugador a nuestro país, a la espera además de confirmar el equipo al cual llegaría el talentoso volante que explotó en aquel Audax Italiano del 2008.