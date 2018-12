Carlos Tévez y la derrota ante River: 'Sentí impotencia por no poder ayudar'

La derrota ante River del pasado domingo sigue calando hondo en Boca, que no pudo ganar su octava Copa Libertadores.

Carlos Tévez, uno de los más experimentados del plantel "Xeneize", deslizó una crítica al planteo de Guillermo Barros Schelotto. "Yo he jugado muchas finales y la sensación es de impotencia por no poder ayudar a los jugadores, no poder estar dentro de la cancha", dijo en Radio La Red.

Respecto a la salida del "Mellizo" y su posible reemplazo, el exdelantero de la Juventus apuntó que "es importante que uno sepa el lugar que ocupa. Como jugador tengo un año más de contrato y no me meto en la elección".

Además, el otrora seleccionado argentino confirmó que seguirá en el cuadro de La Ribera. "Voy a seguir porque el hincha de Boca es así. Amo este club y amo esta camiseta. Todavía tengo mucho para darle y voy a tratar de hacer lo mejor para pelear la Copa el año que viene", declaró.