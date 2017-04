Carlos Tévez se ausentó de la Superliga China y apareció en Shanghai Disneyland

El paso de Carlos Tévez al fútbol chino remeció el mercado del fútbol. Sin embargo, la estadía del "Apache" en Asia no pasa por uno de sus mejores momentos. Los malos resultados, y la eliminación en Champions no tiene nada de contentos a los hinchas del Shanghai Shenhua.



El equipo del exjugador de Boca Juniors derrotó al Changchun Yatai por 3-2. No obstante, Tévez no jugó debido a una lesión y fue captado por las cámaras en Disneyland Shanghai el mismo día del encuentro.



Las críticas de los hinchas chinos no se hicieron esperar y apuntaron contra Tévez, quien gana un sueldo anual cercano a los 40 millones de dólares, siendo el jugador mejor pagado en la actualidad.

"Le pagan decenas de millones para que pueda tenar una visita guiada por Shanghai", señaló un hincha en el sitio Hupu. "Me pregunto si Shenhua pagó sus gastos en Disneyland", escribió otro, según un relevamiento de AFP.