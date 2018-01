Carlos Tévez: "Cuando aterricé en China me di cuenta de que quería volver a Boca"

Carlos Tévez volvió a Boca Juniors tras su cuestionado paso por el Shanghai Shenhua en 2017 y este lunes confesó que apenas pisó el aeropuerto en China ya se quería devolver.



"Volví porque el barrio es lo que soy. Me aman por lo que hago adentro y afuera de la cancha. Me siento bien, estoy tranquilo", explicó el "Apache".



El delantero argentino se sinceró con todo en diálogo con TyC Sports y aseguró que "cuando aterricé en China me di cuenta de que quería volver a Boca (Juniors). Estuve siete meses de vacaciones".



No obstante, Tévez puso una cláusula en su contrato que incluía la opción de volver al cuadro xeneize y el presidente Daniel Angelici le dio en el gusto. "Siempre tuve el instinto, me fui sabiendo que iba a volver", agregó.



Por último, reveló que Edwin Cardona le ofreció la camiseta número diez, pero que declinó la opción. "Estoy agradecido. Eso fue tener respeto y saber dónde está parado. Pero sé que me quiero retirar con el número de casi toda mi carrera (el 32) y por eso se la dejé".