Carlos Quintana y llegada a la U: "Si hubiera una oferta concreta me gustaría tomarla"

En la última parte del torneo, Universidad de Chile está disputando punto a punto la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores, sin embargo, una de las líneas que ha quedado en deuda esta temporada es la defensa.

Una de las cartas que baraja Azul Azul es el nombre de Carlos "Hacha" Quintana, experimentado zaguero de 30 años que estuvo bajo las órdenes de Frank Kudelka en Talleres de Córdoba.

En conversación con La Cuarta, el espigado defensor aseguró que "nadie me ha llamado de Chile por este tema", pero subrayó que "si hubiera una oferta concreta me gustaría tomarla".





Para Quintana, "la U es un club grande la liga chilena, un torneo que me atrae mucho. Además, el hecho de jugar nuevamente con Darío (Kudelka) es algo muy atractivo para mí".

"Nunca he jugado en un equipo que no sea de Argentina y creo que esta sería una buena oportunidad. Tuve otras opciones antes, pero no las tomé. Lo de la U podría ser algo diferente en mi carrera", puntualizó.

Quintana firmó contrato con Talleres hasta el 2021, luego de que el club adquiriera el 50% de su pase a mediados de año. Actualmente, cuenta con una cláusula de salida levemente inferior al millón de dólares.

