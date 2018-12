Carlos Quintana: 'Todavía no llega una oferta concreta'

Universidad de Chile planifica sus refuerzos para la próxima temporada y hoy tienen reunión de directorio en las que definirán nombres para el 2019.

Uno que asoma como alternativa es el defensor de Talleres de Córdoba, Carlos Quintana. El jugador conversó con Radio Sucesos de Argentina y aseguró que desconocía el ofrecimiento del cuadro azul. "Todavía no me ha llegado una oferta concreta. Por ahora mi cabeza esta en volver a entrenar a Talleres. Sé que hubo un sondeo de la U y por ahora no me han llegado ofertas".

Además el defensor descartó que haya mantenido contacto con dirigentes del cuadro estudiantil. "Yo no he recibido a ningún dirigente de la U. Todo lo que sé es por lo que hablé con los dirigentes de Talleres. Conmigo no se ha comunicado nadie".

Además del interés de Quintana, los azules debiesen ratificar esta semana las incorporaciones de Pablo Parra, Matías Campos López y Claudio Sepúlveda.