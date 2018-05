Carlos Lobos: "Muchos de mis amigos terminaron en la droga"

Carlos Lobos, 21 años, volante de Universidad Católica, recordó el camino que debió recorrer desde su barrio en Villa Guanaco, Renca, hasta el equipo titular de Beñat San José.

Llegó a San Carlos de Apoquindo a los 13 años y desde entonces comenzaron los sacrificios. "El primer año fue el más duro. Para llegar a Católica tuve que hacer muchos sacrificios. Jeisson Vargas fue un gran apoyo, nos íbamos juntos en micro al salir del colegio, en un trayecto de una hora y media, muchas veces con lluvia", contó el jugador en una entrevista con La Tercera.

Después, para ahorrarse esos trayectos, se fue a vivir a la casa que los cruzados disponen para los jugadores de las divisiones inferiores. "Los extrañaba harto (a mi familia), y fue muy difícil dejarlos de lado, pero había que perseguir mi sueño", dijo.





Nacido en una población de bajos recursos, Lobos ocupó el fútbol para evitar porvenires menos favorables.

"Muchos de mis amigos terminaron con un destino que no quería para ellos, en la droga, en circunstancias que no hubiese deseado. Yo tuve que optar por perseguir mi sueño, pero no los he abandonado y siempre agradezco los buenos momentos que me dieron. Cada vez que voy, comparto con ellos y los saludo", declaró.