Carlos Lampe y alegatos en La Haya: "Hacer un comentario, ahora, es inoportuno"

Carlos Lampe no quiso ahondar en el proceso que su país y Chile viven en La Haya, donde este martes culminaron los alegatos bolivianos en el marco de la demanda marítima.

El seleccionado altiplánico sostuvo que "por respeto no puedo opinar, vivo acá y no me corresponde".

"Sólo me concentro en entrenar y jugar y hacer lo mejor posible, aprender a diario y enfocarme en lo mío, por ahí hacer un comentario, ahora, es inoportuno", dijo el arquero de Huachipato.

No obstante, Lampe manifestó que "somos hermanos y vecinos, y siempre será el deseo de que todo termine bien y se llegue de la mejor manera".