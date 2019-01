Carlos Lampe quiere seguir en Boca Juniors

Incierto. Así es el futuro del portero boliviano Carlos Lampe tras su paso por Boca Juniors, donde llegó en octubre del 2018 y no pudo sumar minutos.

El contrato con el cuadro "Xeneize" terminó el 31 de diciembre y ahora se encuentra a la espera de una opción para continuar su carrera, aunque ya manifestó que su prioridad es quedarse en Boca.

"Obviamente siempre mi prioridad fue quedarme en Boca y la segunda opción sería quedarme en el futbol argentino", declaró Lampe a TyC Sports.

Además agregó que "Me quedo esa espinita de no haber jugado, no haber aportado dentro de la cancha, pero yo fui a sumar".

El portero está barajando ofertas de otros clubes en Argentina, aunque de no concretarse, deberá retornar a Huachipato: "Si, me han dado hasta el 10 de enero para ver si se cierra mi vinculación a otro club o sino para presentarme allá", concluyó.