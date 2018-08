Carlos Heller sobre incidentes: "Emplazo a la ANFP que nos pongamos los pantalones y paremos esto"

El presidente de Azul Azul, Carlos Heller, anunció que tomarán medidas para reclamar por la serie de incidentes que hubo en el estadio Monumental durante el Superclásico.



Según comentó tras el partido, el mandamás sostuvo que "estoy apenado por el resultado, pero quiero referirme a otras cosas. Estoy muy molesto por la seguridad que se vive en el estadio. Impresentable la cantidad de fuegos artificiales y yo no sé hasta dónde podemos llegar".



"Emplazo a la ANFP que nos pongamos los pantalones y paremos esto. No sé hasta dónde vamos a llegar. No puede ser la cantidad de fuegos de artificio que fueron lanzados", sostuvo.



Heller aclaró que "no es una excusa, pero no voy a hablar de lo futbolístico, sino de que lo administrativo. Es impresentable, vamos a hacer nuestros reclamos donde correspondan (…). Esto es un partido de fútbol y que debemos esperar que haya una persona muerta para tomar medidas".