Carlos Heller renunció a la presidencia de Azul Azul

Carlos Heller renunció a la presidencia de Universidad de Chile tras la derrota por 2-1 frente a Universidad de Concepción.

El empresario se manifestó totalmenteen contra de los actos delictivos en su contra durante las últimas jornadas.

El expresidente de Azul Azul confesó que a raíz de los últimos incidentes optó por dejar el cargo. "Nuevamente los delincuentes ganan. Hoy he recibido muchas amenazas de muerte en el teléfono. He sufrido con rayados en mis lugares de trabajo. Comunico oficialmente que dejo de ser presidente de Universidad de Chile".

Tras su decisión, el empresario señaló que la mesa directiva deberá trabajar para buscar un reemplazante. "Dejo en libertad a la mesa directiva. No voy a seguir hablando, tengo la cabeza caliente. Quiero lo mejor para Universidad de Chile".

Por el mal momento que vive el club, Heller confesó que no se siente responsable de la situación actual del equipo. "No soy culpable de esto. No voy a permitir que se metan con mi familia, no es mi culpa que la U esté como esté, pero lamentablemente en este país nuevamente ganan los delincuentes".

Ahora, la mesa directiva del cuadro azul deberá ir en búsqueda de un nuevo presidente para la institución.