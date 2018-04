Carlos Heller: "Estoy humillado, destrozado"

Con mucho pesar reaccionó el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, tras la dolorosa caída de la U ante Cruzeiro en Copa Libertadores.



El mandamás de los estudiantiles comentó que "estoy humillado, triste. Me siento triste. Pido perdón a los hinchas de la U. Me siento súper mal. Espero llegar al hotel y tener conversaciones con quienes corresponda".



Heller confesó que "me cuesta decir palabras. Estoy muy sentido, destrozado. Es lo peor que me ha pasado desde que soy hincha de la U".