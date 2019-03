Carlos Heller descartó dejar Universidad de Chile: 'Estoy con más fuerzas que nunca'

Durante las últimas horas se especulaba una eventual salida de Carlos Heller de Universidad de Chile, a raíz de unos dichos del mismo presidente de Azul Azul en una entrevista.

Sin embargo en conversación con Radio Infinita, Heller descartó su partida del cuadro universitario y confesó que sigue motivado con el proyecto. "Se me preguntaron muchas cosas y me sacaron de contexto. Nunca dije que quería salir de la U. Estoy con más fuerzas que nunca. No me doy por vencido".

Además, Heller confesó que todavía confía en poder lograr éxitos con su gestión. "Es un proyecto que vamos a sacar adelante y así lo vamos a hacer. Yo nunca he dicho que me voy de la U. Con eso se pueden aplacar las especulaciones".

Universidad de Chile enfrentará a Unión Española el día sábado a las 15:30 horas en el estadio Nacional.