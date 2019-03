Carlos Heller analizó su salida de Universidad de Chile: 'Era el momento de decir basta'

Carlos Heller habló tras su salida de la presidencia de Azul Azul y analizó lo que fue su gestión al mando de Universidad de Chile.

El empresario en conversación con Radio Infinita confesó que su gran sueño es que el club tenga un estadio y durante su periodo trabajaron mucho por intentar conseguirlo. "Creo que es la gran deuda que siento. Buscamos más de 40 locaciones y hablamos con una gran cantidad de gente. Compramos la parte de un sitio. Estábamos muy cerca, pero nunca lo daremos por cerrado. Creo que mientras yo viva tendremos la esperanza que la U tenga un estadio. No es una oferta, porque yo ya salí y no me interesa nada más que al club le vaya bien. No está cerrado el tema".

Sobre las amenazas que recibió, Heller aseguró que han sido momentos complejos pero de igual manera tomará acciones legales. "Creo que han sido días difíciles para mí. Un proceso lento de asimilar pero creo que había que tomar esta decisión. Le estaba haciendo daño a mi familia y era el momento de decir basta. Creo que tengo que velar por la tranquilidad de mi familia y amerita tomar acciones legales correspondientes para que no pasen nunca más cosas como estas en el fútbol".

El expresidente de Azul Azul agradeció el cariño recibido por algunos de los hinchas y funcionarios del club. "Cuando me fui a despedir al CDA. Las caras y muestras de apoyo que recibí eran increíbles. Personas que trabajaban ahí se me acercaban a agradecer. Esa hincha de verdad que quiere a la U es el que me ha hecho tener un dolor más grande por mi alejamiento”.

Pensando en quién podría ser el nuevo presidente del club, Heller aseguró que se están buscando alternativas. "Se están trabajando bastantes nombres, cinco días antes deben mandar una carta postulándose. Ahí se sabrán quienes podrían ser. De ahí saldrá el nombre que será el nuevo presidente".

De paso, descartó un eventual retorno a la institución en el mediano plazo. "Estamos recién saliendo, es un tema duro. Por ahora no está en los planes volver".

El empresario aprovechó de dejar en claro que no venderá sus acciones y seguirá atento al presente del club. "No hay venta ni regalo de acciones para nada. Yo tengo que ser muy cuidadoso con quienes llegan a la U. No voy a permitir que lucren con la institución. No voy a vender las acciones".

Heller aseguró que la institución si bien está pasando un mal momento, no corre riesgos financieros. "La U no está en crisis, el club no va a quebrar. Es una tranquilidad que tengo que darle a los hinchas y deben tener calma".

Por la polémica llegada de Alfredo Arias, el expresidente de Azul Azul señaló que espera que den vuelta la página. "Sobre su llegada yo cité a las personas que tenía que citar. Se conversó en la interna porqué llegó y cómo fue. Hay que dar vuelta la página. Los errores cometidos hay que dejarlos atrás, pero se conversaron y quedaron muy claro".

Sobre los malos resultados conseguidos en el plano internacional, Heller aseguró que aún no tiene una explicación clara para eso. "No estuvimos a la altura, pero fracasamos en ese sentido. Hay que analizar bien que fue lo que pasó. Yo creo que viene por un tema de ansiedad. Ojalá ir de menos a más".

Además, aprovechó de elogiar a Sebastián Becaccece. "Era el técnico que necesitaba la U. La garra, la energía. Hoy lo está demostrando en Defensa y Justicia. Salió por la puerta ancha y hasta el día de hoy mantiene contacto conmigo".

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Deportes Antofagasta el día domingo 30 de marzo a las 12:00 horas.