Carlos Espinosa: "Me gustaría ir a Sporting Cristal"

Tras la presentación de Mario Salas como nuevo DT de Sporting Cristal, el "Comandante" busca cerrar las últimas dos incorporaciones para empezar la pretemporada con el elenco peruano.



Carlos Espinosa suena con fuerza en los celestes y en conversación con El Bocón no ocultó sus ganas de emigrar si es que es pedido por el extécnico de la UC.



"De todas maneras me gustaría ir a Sporting Cristal. Si la intención de Mario (Salas) es llevarme, de todas maneras iría: él es un gran técnico y una gran persona", indicó el volante.



No obstante, señaló que aún no existe nada concreto por su traspado: "Nadie se ha comunicado conmigo por ese tema. Quizás han hablado entre clubes".