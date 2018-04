Carlos Encinas renuncia a la banca de Deportes Melipilla tras nueva derrota

Deportes Melipilla volvió a perder en la Primera B y se hunde en el fondo de la tabla. Los "Potros" cayeron por 2-1 ante Unión San Felipe y suman cuatro derrotas en siete partidos.



Tras el término del partido, el DT Carlos Encinas renunció a su cargo ante las cámaras del CDF y aseguró que Eduardo Gamboa "me destruyó la carrera".



"Siempre he sido muy considerado en los conceptos que he dicho, pero definitivamente es así. Con Valvidia nos cobran como penal una pelota en la cara a (Gonzalo) Lauler, la semana pasada lo mismo. No se puede luchar contra personajes que destruyen al fútbol", explicó.



Por último, hizo una particular autocrítica y señaló que "debería ser más 'ratón', más conservador y esperar a que el árbitro se equivoque a favor de nosotros. A este equipo tiene que llegar alguien con una visión más conservadora, yo soy más del todo o nada".