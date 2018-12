Carlos Caszely sobre problemas dirigenciales en Colo Colo: 'No tienen solución'

Carlos Caszely dialogó sobre el presente de Colo Colo y su planificación para la próxima temporada de la mano de Mario Salas.

El histórico delantero albo aseguró que tiene confianza en el trabajo del "Comandante" sin embargo, emplazó a los dirigentes para que refuercen al club.

"Creo que le va a ir muy bien. Pero depende de los jugadores que puedan traer. Se habla mucho de la presión que va a tener arriba Colo Colo, de lo que habla Mosa y Ruiz Tagle, que saben poco porque el plantel que tienen ahora no está para eso".

El exseleccionado nacional aseguró que el problema entre los directivos no tiene fin y deben alejarse de los micrófonos. "No tiene solución. Deberían dar un paso al costado y dejar que Marcelo Espina y Mario Salas den las entrevistas, porque les gusta mucho la prensa parece. En el camarín se habla mucho de eso y no le va a hacer bien a Mario Salas tampoco".

Sobre el nuevo refuerzo de los albos, Juan Carlos Gaete, Caszely aseguró que tiene buenas referencias. "Es un chiquitito de 21 años que juega muy bien, tiene mucho gol y velocidad. Ojalá le pueda ir muy bien".

Los albos por ahora solo han abrochado la llegada de Gaete y siguen en búsqueda de refuerzos para la próxima temporada.