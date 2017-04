Carlos Bilardo: "Sampaoli es un técnico de cuarta"

Carlos Bilardo ha manifestado abiertamente su desagrado por Jorge Sampaoli como técnico. El que fuera DT campeón del mundo con la selección argentina en México 86 señaló hace unos días que "Sampaoli no sirve para nada. Solo le dieron cuerda dos o tres periodista chilenos".



El "Narigón" fue consultado en su programa radial por la posibilidad de que el exentrenador del a Roja asuma la banca trasandina y respondió en duros términos: "No me ponga nervioso. Hábleme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. Usted tiene que hablarme de Beckenbauer, de Menotti, pero no de cualquiera como este Don Paoli", consigna Olé.



La llegada del actual DT del Sevilla a la selección argentina es inminente y distintos entrenadores se han mostrado en contra de las pretensiones de la AFA.