Carla Guerrero: "Yo he dejado muchas cosas por el fútbol. El fútbol no nos da nada a nosotras"

Una de las principales figuras de La Roja femenina, Carla Guerrero, aseguró tras derrotar 4-0 a Argentina que "yo he dejado muchas cosas por el fútbol. El fútbol no nos da nada a nosotras, y me he esforzado caleta para ésto, para estar aquí".

"La Jefa", la aguerrida defensa y una de las lideresas de la escuadra chilena, celebró tras ser elegida la mejor del encuentro señalando que "rompimos expectativas. Llenamos un estadio y nos sentimos orgullosas de la gente".