Carla Guerrero y el partido ante Estados Unidos: 'La presión la tienen ellas'

NOTA DE ROCÍO AYALA // ADN.cl

La Selección Chilena Femenina se prepara para enfrentar su segundo duelo por el Grupo F ante Estados Unidos.

Las Stars se han consagrado con el título de la Copa del Mundo en tres oportunidades (1991, 1999 y 2015). En conversación exclusiva con ADN, la defensa de la Roja, Carla Guerrero analizó a su próximo rival. "Obviamente enfrentar a las campeonas del mundo le da un gustito. Yo digo que ellas sienten más presión porque ellas son las actuales campeonas. Para nosotras es nuestro primer mundial, así que ellas tienen más presión porque tienen que revalidar el título".

La gran figura en el debut de la Selección Chilena, fue la arquera Christiane Endler. Con respecto a la guardameta, Guerrero afirmó que "Para nosotras la Tiane es una referente, tenemos una de las mejores jugadoras de la liga francesa y es chilena. Obviamente que tener a la Tiane bajo los tres palos te da mucha seguridad".

Endler no solamente causó noticia por su rendimiento en la cancha, sino también porque reveló su posición política. La arquera confesó ser de centro-derecha. La jugadora apodada “La Jefa” le restó importancia. "Yo no me meto en los temas políticos, si ella decide ser del partido que decide ser, aquí lo más importante es que aquí en Francia la están elogiando y en tu propio país te están haciendo mierda. Esto es increíble. ¿A quién le importa de qué partido político, nivel social? A mí en verdad no me importa, porque no me va a cambiar que ella me va a defender los tres palos y que el domingo va a volver a salir figura".

Para cerrar, Guerrero aseguró que se tienen fe."Vamos a pasar a octavos".

La Roja Femenina jugará su segundo partido en el Mundia del Francia, ante Estados Unidos, el próximo domingo a las 12:00 en París.