Cardiff evalúa denunciar al Nantes por la muerte de Emiliano Sala

Las responsabilidades del accidente que le costó la vida al delantero argentino Emiliano Sala, es un tema de importancia para el Cardiff City Football Club. El conjunto británico incluso está evaluando denunciar al Football Club Nantes por negligencia.

De esta forma busca evitar el pago de los 17 millones de euros por el traspaso del atacante. Informa The Telegraph que los galeses un informe oficial que aclare si el piloto David Ibbotson, quien dirigía el Piper PA-46 Malibu, tenía la licencia indicada.

Si la Oficina de Investigaciones de Accidentes Aéreos confirma que no estaba apto para ese vuelo, no entregaría parte de la suma. El presidente de Cardiff, Mehmet Dalman, también dijo que "creemos que el jugador no estaba registrado en la Premier League".

El agente escocés Willie McKay, quien intervino para llevar a Sala a los "Bluebrids" criticó las decisiones de Cardiff y dijo que estaban "manipulado el precio" y que desde el club "están intentando tirarme abajo de un colectivo".