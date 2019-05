Caputto y su meta con la Roja sub 17: 'Nuestra aspiración es tener un gran Mundial en Brasil'

El técnico de la selección chilena sub 17, Hernán Caputto, habló este lunes con Los Tenores de ADN sobre lo que se vivió en la interna del equipo durante la clasificación al Mundial de Brasil en el Sudamericano y sobre los planes que tiene para el futuro de la Roja.

Al respecto, tuvo palabras sobre cómo se gestó el heroico triunfo ante Uruguay, que finalmente significó la clasificación de la Roja a la cita planetaria.

"Durante el descanso, estaba muy lejos el vestuario y aprovechamos el túnel largo para conversar sobre lo sucedido. El tema principal era tratar de visualizar lo que había pasado y escucharnos un poco. Principalmente de mí salió el tema para ver si eran capaces de darse cuenta en qué se habían equivocado. Después de aquello, hicimos un autoconvencimiento de que sí se podía. Les dije que si eramos capaces de meter un gol antes de los quince minutos, ganábamos el partido, y así fue como sucedió".

En esa línea, el estratego agregó que "hicimos algunos cambios, intentabamos refrescar al equipo y entraron muy metidos, lo que nos ayudó a dar vuelta el resultado. Yo valoro la capacidad, siendo tan jóvenes, de sobreponerse ante la situación adversa y dar vuelta un partido difícil frente a Uruguay. Los jugadores se dieron cuenta rapidamente de que se podía, presionamos mucho en campo de ellos y fuimos muy certeros".

Sobre cómo es su trabajo a diario al mando del equipo, indicó: "Cuando nos pusimos a trabajar y buscar las tácticas físicas y movimientos, lo hacemos dependiendo de cómo son los rivales, si ellos marcan en zona, individual o mixto. La táctica es importante y siempre se lo manifestamos a los jugadores".

"Revisamos todos los Sudamericanos sub 17 desde el año 85 y nos dimos cuenta de que el problema se repetía y este era la distracción. Tiene que ver con eso. Nosotros ocupamos 15 o 20 minutos todos los días y hacemos táctica física para mejorar todo", añadió Caputto.

¿Seguirá siendo el técnico del equipo" "No me veo como que no vaya a seguir siendo el técnico de Chile. Llevamos tres años y de muy buena manera. Estamos contentos, ya que tiene que ver cuando tu generas algún tipo de logro. Yo me veo en el Mundial y con muchas expectativas de afrontar el desafío. Somos muy ambiciosos y queremos siempre ir por más", manifestó.

¿Cúal es su aspiración a futuro? "Nuestra aspiración es tener un gran Mundial en Brasil y lograr grandes cosas con los muchachos, que podamos llevar después a una clasificación a los siguientes mundiales a las selecciones menores".

Finalmente, el estratego indicó que "nos sentimos capaces de dirigir a la selección sub 17 y a la sub 20 de Chile".