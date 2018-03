Canelo Álvarez da doping positivo y pone en riesgo revancha con Golovkin

Saúl "Canelo" Álvarez dio positivo en los exámenes de doping por clembuterol a casi dos meses de la revancha contra el kazajo Gennady Golovkin.

Esta sustancia tiene un amplio historia en México. En 2011, cinco seleccionados aztecas dieron positivo durante la Copa de Oro. Además, durante el Mundial sub 17 celebrado en ese país, se registraron más de 100 casos de doping.

En la instancia, ni la FIFA ni la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) decidieron no proceder, ya que era considerado un "asunto de salud pública".

El clembuterol es un fármaco con efectos anabolizantes, utilizado comúmente para aumentar el tejido magro y la masa muscular en ganados. Es decir, es posible registrar dosis ínfimas en el cuerpo a través del consumo de carne.

También se utiliza para el tratamiento de enfermedades respiratorias, tales como el asma, por su efecto broncodilatador.

En el boxeo y en el deporte en general está considerado como un agente dopante, debido a su capacidad para aumentar la masa muscular y la WADA la tiene incluida en su lista de sustancias prohibidas.





En un comunicado, Álvarez señaló que "soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido".

"Me someteré a todas las pruebas que se me requiere para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá", aseguró.





En conversación con ESPN, el director del laboratorio acreditado por la WADA en México, Daniel Eichner, precisó que efectivamente "los niveles están en el rango consistentes a lo que se espera de carne contaminada".

La revancha con Gennady Golovkin estaba programada para el próximo 5 de mayo en Las Vegas, sin embargo, deberán esperar el pronunciamiento de la Comisión Atlética de Nevada.