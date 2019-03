Cancillería de Rusia: 'El señor Guaidó puede auto proclamarse lo que sea'

El gobierno de Rusia se refirió a las actividades que realizan Juan Guaidó y Fabiana Rosales al visitar diferentes países, como Estados Unidos. La vocera de la cancillería, María Zajárova, comentó que "el señor Guaidó puede auto proclamarse lo que sea".

La portavoz de exteriores rusa agregó que "no existe ningún otro poder en Venezuela que no sea el gobierno de Nicolás Maduro", agregando que el exintegrante de la destituida de la Asamblea Nacional "no tiene ningún poder real, no importa donde viaje su esposa".

Zajárova agregó en conferencia de prensa sobre el auto proclamado gobernante venezolano -respecto a la atribución de determinadas facultades- que "estos casos están bien descritos en la historia y en la medicina".