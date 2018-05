Canales explica su retiro: "Me costaba mucho entrenar, no estaba disfrutando el fútbol"

Gustavo Canales repasó junto a Los Tenores su carrera como futbolista a meses de su retiro. El ahora dirigente de la Unión Española realizará un partido de despedida el próximo 15 de junio para dar el último adiós junto a sus amigos e hinchas.



El argentino, de 36 años, señaló que al principio le costó asimilar el retiro debido a la rutina, "pero tengo cuatro hijos y uno también se involucra más en la casa y disfruta cosas que antes no podía hacer. Estoy en una etapa de cambios, pero bien tranquilo".



Además, explicó que en el final de su carrera le costaba practicar con normalidad, por lo que optó colgar los botines. "A lo último ya me costaba demasiado entrenarme, por ende llegaba con los justo a los partidos y no estaba disfrutando el fútbol como sí lo había hecho durante toda mi carrera".



Para Canales el estadio más imponente donde jugó fue La Bombonera, donde disputó el Superclásico argentino en 2012. "Me marcó cuando jugué el clásico con River. Se me pasó la vida por la cabeza entrando por el túnel en ese entonces", indicó.







Gustavo Canales pelea un balón ante Boca Juniors





El exgoleador reveló cómo se gestó su llegada al cuadro millonario, y aseguró que en un principio se trataba de una broma por parte de su esposa.



"Mi mujer es fanática de River y me llamaron al teléfono fijo acá en Santiago. Atendió mi mujer y era Daniel Pasarella (presidente de River Plate en ese entonces). Yo estaba durmiendo la siesta porque había terminado de entrenar y ella no lo podía creer, me decía a mí y yo tampoco le creía", confesó.



Por último, aclaró sus dichos donde dejó entrever que disfrutó más de su paso por UE. "En la U estaba tan compenetrado en el resultado que no disfruté tanto como en Unión, que es un club con otra cara, más familiar. Eso es lo que quise decir cuando dije que fui más feliz en Unión".