Campos y el duelo ante Delfín: "Trabajamos para ir a ganar, si perdemos quedamos fuera"

Colo Colo viaja en un par de horas a Manta para preparar el duelo de este miércoles (21:45) ante Delfín por Copa Libertadores.



Desde el plantel albo se juramentaron ir por los tres puntos para mantenerse con chances de clasificar a los octavos de final y Felipe Campos dejó en claro que están mentalizados solo para ganar.



"Tenemos solamente en mente ir a ganar. Colo Colo te hace sentir esa sensación y presión de ganar el partido", dijo el lateral.



"Si perdemos quedamos fuera, no sacamos nada con empatar. Estamos trabajando solamente para ir a ganar, es lo que único que tenemos en mente desde hace mucho tiempo. Trabajamos para ir a buscar los tres puntos, no hay otra opción", agregó.



Por último, aseguró que no han analizado al rival, pero que esperan un partido con Delfín replegado en su área. "No he visto videos de Delfín. En lo personal lo veo un día antes. Pero al estar en Colo Colo la mayoría de los equipos se te echa atrás. Nosotros siempre trabajamos para atacar con mayor volumen. No va a ser la excepción", concluyó.