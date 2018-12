Campeón del mundo elogió a jugador de la UC

El volante de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, tuvo una gran participación durante la campaña de su escuadra y fue fundamental para conseguir la estrella 13 de la UC.

Lamentablemente el joven jugador, en el último partido sufrió una lesión en la rodilla que le impedirá vestir la camiseta de la selección chilena en el sudamericano sub 20.

El talento del jugador ha sido alabado por varios en el ámbito local y ahora, el histórico campeón del mundo, Xabi Alonso, elogió el juego del juvenil, en un video publicado por AS Chile.

"Te felicito por la gran temporada que has hecho y por el campeonato, que es un logro impresionante. Sé que te has lesionado y que te has operado, y espero que vuelvas al campo lo antes posible", señala Alonso en este video.

Además agregó: "Te deseo mucha suerte, que tienes un gran futuro".

Comentarios que seguramente ayudarán a que el jugador pueda tener una mejor recuperación de su lesión.